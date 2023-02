Star di Onlyfans tifosa del Chelsea prende in giro Jorginho sui social

LONDRA - Fa sempre rumore il passaggio di un giocatore dal Chelsea all' Arsenal e viceversa. Nella casistica rientra anche l'ex Hellas Verona e Napoli , Jorginho . Il centrocampista dell' Italia di Mancini a fine gennaio ha lasciato i Blues di Potter per trasferirsi ai Gunners di Arteta . L'esordio in maglia Arsenal per Jorginho è avvenuto il 4 febbraio nel match perso al Goodison Park contro l' Everton . L'ex Chelsea è entrato al 59' della ripresa al posto di Partey . Nella gara successiva di campionato, il London derby contro il Brentford terminato 1-1, Jorginho è rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match. E su Twitter l'italo-brasiliano si è dovuto sorbire anche gli sfottò della star di Onlyfans , Astrid Wet t, tifosissima del Chelsea .

Dal Chelsea all'Arsenal, Jorginho preso in giro dalla star di Onlyfans tifosa dei Blues

La star e pugile di Onlyfans, Astrid Wett, tifosa del Chelsea, non ci ha pensato due volte a prendere in giro Jorginho dopo il suo trasferimento all'Arsenal.E le due non esaltanti apparizioni dell'ex Napoli con i Gunners hanno fatto il resto. Astrid sul suo profilo Twitter, che conta oltre 340.000 follower, ha "trollato" Jorginho e l'Arsenal condividendo una foto di lei che sorseggia un bicchiere di vino, accompagnata da questo post: "Un pareggio e una sconfitta per l'Arsenal da quando Jorginho è passato a quel club...". La reazione dei tifosi dell'Arsenal non si è fatta attendere: "600 milioni di sterline spesi e non riesci a vincere una partita?", "Deridere l'Arsenal al primo posto non me lo sarei aspettato da un club al nono posto in classifica".