Cambio di proprietà per il Tottenham? Ecco chi è interessato all'acquisto

LONDRA - Il Tottenham è finito nel mirino di Jahm Najafi. Il manager americano di origini iraniane, presidente di Msp Sports Capital e attuale azionista dei Phoenix Suns (franchigia NBA), sarebbe interessato a rilevare la società. Come riporta il Financial Times, Najafi starebbe preparando una proposta d'acquisto del pacchetto di maggioranza del club inglese da 3,75 miliardi di dollari. Il club, dunque, viene valutato 3 miliardi di dollari dal numero uno di Msp. A tale cifra vanno aggiunti circa 750 milioni di dollari di debito sui libri contabili del club. L'interesse da parte dell'azionista dei Phoenix Suns sembrerebbe concreto. Le due parti, Najafi e Daniel Levy (attuale proprietario del Tottenham), avrebbero in programma un approccio formale, previso nelle prossime settimane.