Arsenal-Manchester City 1-3, guarda tutti i gol e gli highlights VIDEO

Nel recupero della dodicesima giornata della Premier League, il Manchester City ha vinto il big match in casa della capolista Arsenal raggiungendo la squadra di Arteta (che ha una gara in meno) in testa alla classifica. De Bruyne ha portato in vantaggio la squadra di Guardiola al 24', ma un rigore trasformato da Saka aveva fatto andare le due squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa, City in cattedra e in gol due volte con Grealish e Haaland che ha fissato il punteggio sull'1-3 finale. I Gunners non perdevano in casa da 13 gare, esattamente dal 9 aprile scorso (1-2 con il Brighton).