Tottenham, Conte si ferma di nuovo e non va in panchina: le sue condizioni

LONDRA (Inghilterra) - Niente Premier per Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro il West Ham. Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League, l’ex ct della Nazionale è rimasto in Italia per recuperare dopo l’intervento alla cistifellea. La decisione è stata imposta al tecnico del Tottenham dal suo medico di famiglia dal quale aveva fatto una visita di controllo dopo l’intervento subito in Inghilterra.

Le parole del suo vice

Nella conferenza stampa di presentazione per la sfida contro gli Hammers il vice di Antonio Conte ha chiarito la situazione. "Antonio forse ha sottovalutato il decorso post-operatorio - ha sottolineato Cristian Stellini - lo stress e la tensione che vive prima della partita gli hanno creato qualche problema. Tornerà presto, anche se non presto come sperava: la sua non è stata un'operazione semplice, è stato un intervento d'urgenza, l'infiammazione era grossa e forse è stata sottovaluta la situazione. Ha bisogno di tempo per essere al 100%, Antonio non al 100% non è Antonio. Ci sentiamo tre volte al giorno - ha concluso Stellini - e ogni volta mi dice che vuole tornare".