Chelsea in piena crisi: Potter ha il peggior record in Premier del club

LONDRA - È piena crisi in casa Chelsea , dove un mercato faraonico a gennaio da 320 milioni di sterline non è bastato a risollevare le sorti della squadra. I Blues, nell'ultimo turno di Premier League, hanno ricevuto un'altra sconfitta, contro il Southampton in casa. La situazione in campionato è quasi drammatica, con il club decimo a 11 punti dalla zona Champions League nonostante le tantissime stelle e fuoriclasse in squadra.

Potter, il record disastroso con il Chelsea

Questa situazione ha reso il tecnico Graham Potter (acquistato dal Brighton per sostituire Tuchel) il possessore di un record poco invidiabile. Potter ha infatti la peggior percentuale di vittorie come tecnico in campionato nella storia del Chelsea in Premier League. L'ex Brighton in 17 partite disputate ha raccolto solo 5 vittorie, con 6 pareggi e 6 sconfitte: in totale ha una percentuale del 29,4% di vittorie. Battuto il precedente "record" di Ian Porterfield, con 31% di vittorie. Potter si trova lontanissimo dai migliori allenatori della storia del club, con delle percentuali di vittorie nettamente superiori: in ordine ci sono Grant (68,8%), Conte (67,1%) e Mourinho (66%).