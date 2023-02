"Lo ha fatto a pezzi": Bruno Fernandes racconta i retroscena degli allenamenti di Ronaldo con Ten Hag

La seconda esperienza di Cristiano Ronaldo al Manchester United continua a far discutere. Questa volta a tornare sull'argomento è il compagno di nazionale dell'ex Juventus Bruno Fernandes con le regole imposte in allenamento da Ten Hag .

Le parole di Bruno Fernandes

Queste le sue parole ai microfoni di BT Sport negli allenamenti con lo United. "Quando è arrivato Ten Hag siamo andati subito in tournée e nelle sessioni di allenamento che abbiamo avuto ci ha detto: o lo fate o siete fuori. Tutti all'inizio dicevano: "Lo farà o no? Se un grande giocatore non fa quello che vuole, lo farà a pezzi o no? E alla fine lo ha fatto molte volte, lo ha fatto con Cristiano, con Jadon (Sancho), con Marcus (Rashford)".