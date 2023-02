Premier, il Tottenham senza Conte vince ancora: Chelsea battuto 2-0

LONDRA (Inghilterra) - Il derby promuove il Tottenham e apre ufficialmente la crisi del Chelsea. Gli Spurs vincono per due a zero rafforzando il quarto posto in classifica, i Blues incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko casalingo rimediato la settimana scorsa contro il Southampton. Partita combattuta, aspra, a tratti spigolosa con la formazione di Stellini (Antonio Conte è ancora in Italia) capace di portare il risultato dalla propria parte nella ripresa.