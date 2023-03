Kulusevski ricorda la Juve: “Con quell'episodio mi levai un peso“

Kulusevski non dimentica il suo periodo alla Juventus. “Ricordo bene il mio esordio in Champions. Era contro la Dinamo Kiev, sotto la guida di Andrea Pirlo, ero felicissimo. Pensavo tra me e me ‘finalmente’: questo è il grande palcoscenico. Abbiamo vinto la partita, ma non ero contento perché avrei voluto fare molto di più. Bisogna sempre puntare a migliorare. Il mio primo gol in Champions League è stato invece contro lo Zenit, nella stagione successiva e onestamente non mi sentivo nemmeno bene quando sono entrato in campo. Ho segnato comunque un gol fantastico e non ho nemmeno festeggiato perché è stato come togliersi un peso. Abbiamo sempre scherzato sul fatto che fossi terribile di testa, ma so che quando ho l’occasione posso sempre segnare”.