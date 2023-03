Clamoroso in Premier, il Liverpool umilia il Manchester United: 7-0!

LIVERPOOL - Il miglior Liverpool della stagione surclassa e umilia il Manchester United , mandando in visibilio Anfield con un rotondo e inatteso 7-0, che riporta la squadra di Klopp a -3 dal quarto posto del Tottenham di Conte (45 a 42 punti, ma il Liverpool ha una gara in meno). Lo show dei Reds si apre alla fine del primo tempo quando Gakpo sblocca la partita al 43', poi è il festival delle doppiette e dello spettacolo: l'olandese segna anche al 50', Nunez entra nel tabellino con due reti al 47' e al 75', Salah lascia il segno al 66' e all'83', mentre Firmino chiude il 7-0 finale all'88'.

Liverpool-Manchester United 7-0, tabellino e statistiche

Record Liverpool e Salah

Il Liverpool ha registrato la sua più larga vittoria di sempre contro il Manchester United (7-0), superando il record precedente che risaliva all'ottobre 1895 (7-1 in seconda divisione). Il Manchester United, invece, ha subito la sconfitta più pesante di sempre, insieme ai ko per 7-0 contro il Wolverhampton nel dicembre 1931, l'Aston Villa nel dicembre 1930 e il Blackburn Rovers nell'aprile 1926. Mohamed Salah è ora il capocannoniere di tutti i tempi del Liverpool in Premier League con 129 reti in 205 presenze.

Pari pirotecnico tra Nottingham ed Everton

Termina con un pirotecnico 2-2 il primo posticipo domenicale della Premier League. Everton avanti due volte con Gray e Doucoure e due volte riagguantato da Brennan Johnson, autore di una doppietta.

Nottingham forest-Everton 2-2, tabellino e statistiche

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport