Tonfo Manchester United ad Anfield: l'ex Neville 'minimizza' il 7-0 del Liverpool

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il clamoroso 7-0 con il quale il Liverpool ha umiliato il Manchester United nel derby d'Inghilterra fa ovviamente discutere, provocando differenti reazioni. Tra queste spicca quella di Gary Neville , ex difensore e capitano dei ' Red Devils ' dal 2005 al 2011. L'ex terzino destro dei mancuniani non ha però fatto i complimenti ai ' Reds ' di Jurgen Klopp , suscitando una serie di infuocate polemiche e alimentando ancora di più l'accesa rivalità tra le due compagini.

Neville: "United ad Anfield? Atteggiamento sbagliato"

Secondo l'analisi dell'ex difensore, il risultato maturato sulle rive del Mersey è stato viziato da un atteggiamento sbagliato degli uomini di ten Hag. Poi la frase sui 'Reds' del recordman Mohamed Salah destinata a far discutere: "Ho visto il Liverpool giocare bene per cinque o sei anni, in cui hanno disputato alcune delle migliori partite che abbia mai visto. Non sono ancora tornate a quel livello", ha tuonato Neville.

