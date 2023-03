Conte furioso, durissima risposta a Richarlison: "Stagione di merda? Ha ragione!"

LONDRA - Stagione sin qui deludente per il Tottenham di Antonio Conte. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest, il tecnico ex Inter ha commentato anche le dichiarazioni di Richarlison. Dopo il ko in Champions contro il Milan, l'attaccante brasiliano si era lamentato del poco utilizzo. Ecco cosa ha risposto Conte: “Certo che ho visto e sentito cosa ha detto Richarlison. Ma non ha criticato me. Ha semplicemente detto che la sua stagione sta andando male e ha ragione. Non sta facendo bene quest’anno”.