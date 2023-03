Bufera alla BBC: i giornalisti si ammutinano dopo il caso Lineker. E i calciatori della Premier...

LONDRA (Inghilterra) - Uno per tutti, tutti per uno. I calciatori inglesi attuano questo motto alla lettera, in campo come nella vita. E così, hanno deciso di fare la guerra alla BBC. La tv inglese nei giorni scorsi aveva deciso di sospendere l’ex centravanti della nazionale inglese Gary Lineker, fino alla scorsa settimana opinionista della Premier League contestando all’ex attaccante del Tottenham l’utilizzo dei social media. Ma la decisione non è piaciuta ai colleghi che - a poco a poco - si sono rifiutati di andare in onda. Ian Wright e Alan Shearer sono stati i primi a tirarsi indietro, e successivamente anche altri talent della tv si sono ammutinati.