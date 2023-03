O'Nien colpisce ancora: ecco cosa è accaduto in Norwich-Sunderland

ROMA - Un bacio non gradito e inaspettato. Un gesto che Inghilterra, precisamente in Championship (serie B), ha fatto molto discutere. Luke O'Nien, calciatore del Sunderland infatti, nel weekend si è reso protagonista di una scena piuttosto inusuale con il collega Jacob Sorensen. Dopo un contrasto, i due si sono ritrovati faccia a faccia nell'area del Norwich (squadra del danese) ed è stato a questo punto che O'Nien, dopo aver provocato l'avversario, lo ha baciato sulle labbra. Il giocatore di casa ha però reagito in malo modo, prendendo per il collo l'avversario. I due sono stati subito divisi dagli altri giocatori, mentre l'arbitro non ha preso provvedimenti. O'Nien con la sua provocazione aveva un obiettivo, ovvero quello di frenare la ripartenza di Sorensen e del Norwich che era in superiorità numerica in quel momento. Missione compiuta, seppur con un gesto sorprendente per il centrocampista del Sunderland, non nuovo a queste particolari situazioni.