Dall'Inghilterra: "United su Kane o su due bomber della Serie A: ecco chi sono"

Il Manchester United pensa già al mercato estivo e l'obiettivo è quello di rinforzare il reparto offensivo. Se sulle fasce sono più che pieni, per il ruolo di punta il solo Weghorst, arrivato a gennaio dal Besiktas, non basta. Stando a quanto riportato da ESPN, l'obiettivo numero uno per la squadra di ten Hag è Harry Kane, da anni dato in partenza dal Tottenham. Se non dovesse arrivare l'inglese, lo United guarda in Italia a Osimhen e Vlahovic.