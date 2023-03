Premier, Conte beffato al 93': il Tottenham si ferma contro il Southampton

Il Tottenham si fa beffare all'ultimo secondo e perde una grande occasione per raggiungere il terzo posto in classifica. Nella 28ª giornata di Premier League la squadra di Conte si fa raggiungere al 93' dal Southampton, chiudendo con il punteggio di 3-3. Solo un punto per gli Spurs contro il fanalino di coda del campionato inglese, nonostante il punteggio di 3-1 al 74' firmato dalle reti di Pedro Porro, Kane e Perisic. Nell'ultimo quarto d'ora il Southampton reagisce prima con Walcott, poi al 93' conquista un calcio di rigore trasformato da Ward-Prowse. Conte sale al quarto posto con 49 punti, dietro c'è il Newcastle con 47 punti ma due partite ancora da giocare.