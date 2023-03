Il Manchester United prolunga i tempi per la cessione del club

MANCHESTER (Inghilterra) - Una battaglia dura e senza esclusione di colpi. Nonostante i risultati degli ultimi anni non siano stati eccellenti, il Manchester United continua ad avere un grande appeal per gli investitori. Ieri sera scadeva il termine per presentare le offerte per rilevare il club, ma Jim Ratcliff e lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani hanno chiesto e ottenuto ulteriore tempo per ottimizzare l’offerta. Non si conosce la data della prossima scadenza fissata dagli attuali proprietari, e sebbene siano arrivate altre offerte in extremis a contendersi il club saranno Ratcliff e lo sceicco Jassim.