"Tottenham, il dopo-Conte si chiama Nagelsmann"

LONDRA (INGHILTERRA) - La notizia shock dell'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non ha ancora i crismi dell'ufficialità ma il 35enne tecnico tedesco potrebbe comunque trovare molto presto un nuovo impiego in panchina lontano dalla Germania . Secondo il quotidiano britannico 'Evening Standard', il Tottenham avrebbe espresso gradimento per il profilo dell'ex tecnico di Lipsia e Hoffenheim .

Tottenham, Conte al passo d'addio?

Gli Spurs infatti starebbero sondando alcuni nomi, tra i quali quello dell'allenatore tedesco separato in casa al Bayern, complice anche la rottura dei vertici del club londinese con Antonio Conte: il destino dell'ex Inter e Juve apparirebbe già segnato, col tecnico salentino che potrebbe salutare Londra addirittura nei prossimi giorni. Per non farsi trovare impreparati, gli Spurs starebbero quindi seguendo con interesse quanto sta succedendo in Baviera, con Nagelsmann che potrebbe diventare un serio candidato alla guida del Tottenham, considerando che la prima scelta di Daniel Levy era un'altra: Thomas Tuchel, ex Chelsea e Psg, destinato a rimpiazzare il connazionale sulla panchina dei bavaresi.