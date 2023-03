Tottenham, tifosi divisi dopo l'addio di Conte: cosa è successo

Esonero Conte, tifosi Tottenham divisi

I social hanno messo in risalto lo stato d'animo dei sostenitori degli Spurs, spaccati tra chi desiderava una permanenza di Conte e tra chi, invece, non vedeva l'ora che arrivasse l'annuncio dell'esonero. C'è chi si è lamentato dell'operato del tecnico, sottolineando che "ora può tornare a casa, così non sentiamo le sue lamentele ogni settimana", mentre altri hanno rimarcato che questo epilogo rientrasse "tra i desideri" dello stesso Conte. Non mancano tifosi che, invece, non sono d'accordo sulla scelta del Tottenham, salutando Conte e chiedendogli scusa per quanto accaduto. In tal senso, si leggono messaggi come "non doveva andare così" o "ciao Conte, sono molto triste per come è andata a finire". Già è scattato il toto-nome per il possibile sostituto di Conte: il tecnico più gettonato è Nagelsmann.