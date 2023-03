Conte lascia il Tottenham: il messaggio di addio con un pensiero speciale

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham . La decisione è arrivata dopo lo sfogo in conferenza stampa contro i suoi giocatori e la società. L'allenatore italiano ha scritto un messaggio d'addio sui suoi social con un pensiero speciale.

Il messaggio d'addio di Conte

Queste le sue parole: "Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli SPURS che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai Fans che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme vi auguro il meglio per il futuro".

La squadra per il momento è stata affidata al vice di Antonio Conte Stellini, ma sembra essere una soluzione solo temporanea. È già partito il toto nomi per il suo sostituto: secondo la stampa estera (clicca QUI per i dettagli), in pole c'è Julian Nagelsmann. Il tedesco nella scorsa settimana è stato esonerato dal Bayern Monaco con il secondo posto in Bundesliga e l'approdo ai quarti di Champions League.