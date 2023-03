Paratici: "Conte? Decisione giusta per tutti. Siamo rimasti delusi..."

LONDRA - In casa Tottenham si pensa già al post Conte dopo l'addio dell'ex tecnico dell'Inter, e in pole c'è Nagelsmann , anche lui esonerato ma dal Bayern Monaco. Le forti dichiarazioni di Antonio hanno fatto parlare molto e alla fine hanno portato alla rottura con gli Spurs, che ora guardano avanti e si affideranno da qui alla fine della stagione a Stellini. Sulla separazione con Conte si è espresso il ds del Tottenham Fabio Paratici : "Sappiamo quanto sia stata difficile questa stagione per Antonio Conte personalmente, sono morti Gian Piero Ventrone e Gianluca Vialli, poi ha subito l'intervento. La società lo ha sostenuto, siamo stati vicini, ma alla fine siamo arrivati a questo accordo reciproco. Penso che la decisione che abbiamo preso sia quella giusta per tutti ", così ai canali ufficiali del club.

Tottenham a Stellini e Mason

"Ora tocca a Stellini che aveva gestito la squadra anche quando Antonio era malato in questa stagione ed è stato bravo. Ha molta esperienza come secondo ed è stato anche primo allenatore in passato. Poi abbiamo anche Ryan Mason che può aiutarlo molto, fa parte di questo club da molto tempo e sa tutto della squadra e dei giocatori. Siamo fiduciosi che possono fare un ottimo lavoro", ha aggiunto.

"Siamo rimasti delusi"

"I giocatori non dovranno cambiare abitudini e stile di allenamento, penso che cambiare tutto quando mancano solo 10 partite sia complicato per farli adattare". Il ds ha poi fatto un bilancio della sua esperienza: "Vorrei soffermarmi non solo su questa stagione, ma anche su quella passata. Quando sono arrivato qui abbiamo parlato di ricostruire le fondamenta e alla fine della stagione abbiamo ottenuto un grande risultato, qualificandoci alla Champions League. Quest'anno abbiamo superato il girone e poi siamo usciti contro il Milan. L'obiettivo è far crescere la squadra e il Club. Credo che siamo cresciuti e abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi ovviamente siamo delusi perché potevamo far meglio in FA Cup contro lo Sheffield United. Ogni volta che si perde una partita ci sono dei rimpianti. Vogliamo concludere bene questa stagione ed essere ancora migliori nella prossima".