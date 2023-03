Evra e il clamoroso aneddoto con Gary Neville: "Stavo per ucciderlo"

"Stavo per ucciderlo dopo un fallo"

"Ho quasi ucciso Gary Neville, sarò onesto con te". Ha rivelato Evra che ha anche sottolineato che "Ferguson è stato costretto a interrompere l'allenamento". Ha continuato: "Quindi ricordo, prendo la palla. Poi arriva Gary Neville e mi ha placcato. Ha preso la palla è anche me, quindi ero a terra. E l'ho guardato ed era in piedi. E io ho detto 'Gary, non dirai scusa?' Mi ha guardato e ha detto 'v******o"'. Quando ha detto questo, mi sono alzato e ho detto 'ahhhh bene'. La palla è arrivata al suo petto. Vado a correre e gli metto le mie due gambe nel petto. Ha fatto un salto mortale all'indietro."