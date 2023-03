Premier League, impazza la Snus-mania: ecco di che si tratta

LONDRA (INGHILTERRA) - Impazza la snus-mania in Inghilterra . Già nel 2016 fece discutere l'immagine di James Vardy che, nel ritiro dell'Inghilterra, girava impugnando - oltre a una bevenda energizzante - una confezione misteriosa in mano mentre altri giocatori hanno confermato che l'utilizzo dello Snus sia ormai dilagato tanto dei settori giovanili quanto in altre categorie fino alla stessa Premier League. Sì ma che che cos'è lo Snus? Scopriamolo.

Che cos'è lo Snus

Lo Snus non è altro che un tipo di tabacco macinato ed essiccato prodotto in Svezia. Lo stesso viene poi umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole, come se fosse una caramella. Lo si applica sotto il labbro, sulla gengiva e rilascia nicotina nel flusso sanguigno. In Inghilterra e in Europa la sostanza è considerata illegale ma sono molti i calciatori di Premier League che ne fanno uso e provano a consumarlo lontano da occhi indiscreti, in molte occasioni con risultati insoddisfacenti: il terzo portiere del Newcastle, Mark Gillespie, è stato sorpreso dalle telecamere durante un match con il Liverpool mentre era intento a infilarsi qualcosa sotto il labbro. Stesso destino era capitato a Bertrand Traoré dell'Aston Villa che, accortosi di essere ripreso dalle telecamere, inserì frettolosamente qualche in bocca salvo poi smentire che si trattasse del tabacco svedese.

Snus, gli effetti sulla salute

Quello che può sembrare un semplice vizio, viene invece considerato in Inghilterra come un vero e proprio problema per la salute. Lo Snus agevola il rilascio di dopamina, ovvero sorta di eccitante istantaneo: non si tratta però di una sostanza dopante proibita ma di uno stimolante che può provocare dipendenza. I rischi? Sono notevoli: un frequente ricordo alla Snus può scatenare l'insorgere di tumori.