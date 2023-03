Scholes incorona un talento del Manchester United: "Mi ricorda Ronaldo"

Paul Scholes non ha mai nascosto la propria ammirazione nei confronti di Garnacho , attaccante argentino del Manchester United. In una recente intervista al canale Youtube Webby & O'Neil, l'ex bandiera dei Red Devils l'ha "incoronato" facendo un paragone illustre.

"Sono entusiasta di lui. È molto simile a Cristiano"

Scholes ha rivelato: "Sono davvero entusiasta di lui. Ogni volta che lo vedo sono impressionato. È una superstar in divenire.È così coraggioso in fase di possesso palla. È molto simile a Cristiano da giovane giocatore. Non gli dispiace essere preso a calci, si alza, va di più e segna gol. Ha molto da crescere e una volta che avrà un corpo virile e forza fisica, non credo che ci sia molto a fermarlo".