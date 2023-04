Premier, il Manchester City schianta il Liverpool: 4-1!

MANCHESTER (Inghilterra) - Una vittoria brillante per continuare a sognare. Il Manchester City di Pep Guardiola vince in rimonta contro il Liverpool e conquista tre punti preziosi nella corsa verso il titolo. I padroni di casa vanno sotto dopo diciassette minuti: gli ospiti trovano il gol con un sinistro di Salah dopo una fuga sul filo del fuorigioco di Diogo Jota.

La rimonta dei Citizens

Ma la reazione della formazione di casa è veemente. Al 27’ Alvarez riporta il risultato in equilibrio dopo un prezioso assist di Grealish. Dopo l’intervallo la partita non ha più storia. Il Manchester City trova subito il vantaggio con De Bruyne che sfrutta un cross di Mahrez e un’uscita a vuoto di Alisson. Al 53’ Gundogan firma il 3-1, e a un quarto d’ora dal termine Grealish chiude la partita con la quarta rete dei padroni di casa. Un successo prezioso per la squadra di Guardiola, condiderando anche l'indisponibilità del bomber norvegese Haaland.

Manchester City-Liverpool 4-1, tabellino e statistiche