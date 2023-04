Ufficiale, Potter non è più l'allenatore del Chelsea: il comunicato

LONDRA - L'avventura al Chelsea di Graham Potter è già finita. L'ex tecnico del Brighton ha deciso, di comune accordo con il club inglese, di chiudere qui il rapporto. In casa Chelsea si tratta del secondo cambio in panchina in stagione: Brighton aveva sostituito Thomas Tuchel nello scorso mese di settembre. La posizione in classifica (undicesimo posto in Premier League) e gli scarsi risultati, l'ultimo il ko in casa contro l'Aston Villa ieri, sono costati la panchina a Potter.