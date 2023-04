"Luis Enrique in pole position per la panchina del Chelsea"

Il Chelsea vira su Luis Enrique. Secondo quanto riportato dal Sun, l'ex tecnico della Spagna è in pole position per la sostituzione di Potter. In un primo momento il club inglese era orientato a puntare con forza su Nigelsmann, ma per tesserarlo serve l'accordo con il Bayern Monaco. Il club tedesco, anche alla luce del calendario Champions, che potrebbe far incrociare i destini di Bayern e Chelsea in semifinale, ha preso tempo, portando gli inglesi a dirottare le loro attenzioni su altri profili.