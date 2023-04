Stellini contro De Zerbi, cosa c'è dietro la furiosa lite in Premier. Perché hanno litigato

INGHILTERRA - Le scintille in panchina tra Stellini e De Zerbi , rispettivamente tecnico del Tottenham dopo l'addio di Conte e del Brighton , hanno acceso da subito il derby italiano tra i due nella sfida di Premier League, vinta poi dagli Spurs 2-1. L'ex allenatore del Sassuolo ha stretto la mano a Stellini, subito dopo gli ha detto qualcosa puntandogli l'indice. Un diverbio nato prima del fischio d'inizio e di cui ora spuntano le motivazioni.

Perché Stellini e De Zerbi hanno litigato

"È una cosa personale, io gli ho detto la mia opinione. Il rosso è il risultato di questa situazione che si è creata". Così ha commentato De Zerbi in conferenza nel post gara. "Sono abituato a rispettare tutti dentro e fuori dal campo. E penso che lui mi abbia mancato di rispetto", ha sottolineato il tecnico del Brighton, probabilmente sentitosi offeso dalle parole del collega pronunciate giovedì in conferenza ("è stato bravo, ma ha trovato una squadra che stava insieme da anni e che godeva dei benefici del lavoro di Graham Potter"). "Quello che è successo in campo lì resta" ha invece replicato Stellini.