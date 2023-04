Haaland, che fai? Ecco la mossa segreta per distrarre gli avversari

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Prosegue senza sosta la stagione da record di Erling Haaland in Premier League. Nella sua prima stagione nel calcio inglese, l'asso norvegese ha segnato la bellezza di 32 reti in 28 partite disputate. Una media incredibile, da sogno, dietro la quale si cela però un piccolo segreto. Per distrarre infatti gli avversari che si trova davanti, Haaland utilizza uno bizzarro stratagemma, svelato in anteprima a Sky Sports dal difensore del Brentford Ben Mee.