Il Tottenham esonera Stellini: Mason in panchina fino a fine stagione

LONDRA (Inghilterra) - Cristian Stellini non è più l'allenatore del Tottenham. Il tecnico paga a caro prezzo l'ultima sconfitta incassata in Premier League contro il Newcastle. Il club londinese ha comunicato di aver assegnato la guida tecnica della squadra a Ryan Mason fino al termine della stagione.

Il vice Conte

Cristian Stellini era stato promosso sulla panchina degli Spurs dopo il divorzio tra Antonio Conte e il club londinese. L'allenatore bustocco è rimasto alla guida del Tottenham per meno di un mese; era subentrato all'ex tecnico della Juve lo scorso 26 marzo. In quattro partite ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L'ultima prestazione di Newcastle ha definitivamente interrotto il rapporto; cinque gol nei primi 21 minuti di gioco sono stati uno shock per tutto l'ambiente che ora spera in un pronto rilancio.