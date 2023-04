Stellini out, il Tottenham pensa a De Zerbi

LONDRA - Il Tottenham ha esonerato il tecnico pro tempore Cristian Stellini . L’allenatore italiano, già assistente di Antonio Conte, era subentrato dopo l’addio del tecnico salentino circa un mese fa con l’obiettivo di traghettare il club fino alla fine della stagione. I risultati però sono stati deludenti : appena una vittoria in cinque partite. Decisiva l'ultima uscita, sul campo del Newcastle, in cui gli Spurs sono andati sotto per 5-0 in 23 minuti, perdendo alla fine 6-1. Durissimi i commenti dei tifosi, non solo verso l'allenatore ma nei confronti di giocatori e società. A farne le spese, però, è stato Stellini, che si era preso le sue responsabilità per la figuraccia di Newcastle . «Inaccettabile prestazione - si legge nel comunicato il presidente Daniel Levy - una giornata devastante per tutti noi. Se è vero che allenatori, giocatori e soceità devono assumersi le proprie responsabilità, alla fine il primo responsabile sono io. Stellini ci lascerà assieme ai suoi collaboratori, ma voglio ringraziarlo perché si è comportato da professionista in un momento molto difficile e gli auguro tutto il meglio».

Cambio

Nell'immediato la squadra passa a Ryan Mason, braccio destro di Stellini. Il Tottenham è attualmente al quinto posto in campionato, a sei punti dalla zona Champions. Il club adesso sta lavorando sul successore: per i bookmaker in lizza ci sono l'ex Bayern Nagelsmann, l'ex ct della Spagna Luis Enrique e l'ex Pochettino.

De Zerbi

Tra i nomi accostati al Tottenham c’è pure quello di Roberto De Zerbi, che sta facendo benissimo alla guida del Brighton, ma il suo attuale club ha fatto sapere che «è blindato» da un clausola non lontana da quella del suo predecessore, Potter, e per portarlo via servono circa 20 milioni. Intanto l’ex tecnico del Sassuolo, nonostante la delusione per la mancata finale di Coppa d'Inghilterra sfuggita nella semifinale contro lo United, si gode il momento magico del suo Brighton in Premier League. Attualmente è all’ottavo posto ma ha ben tre gare da recuperare: dovesse vincerle tutte, balzerebbe a soli tre punti dalla zona Champions, che sarebbe una grande impresa anche tenuto conto del fatto che a gennaio il Brighton ha ceduto il suo leader in attacco, Leandro Trossard, all'Arsenal. Domani De Zerbi e i suoi ripartono dalla sfida in casa del Nottingham.