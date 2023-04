Formazioni Manchester City-Arsenal, chi gioca e le scelte di Guardiola: diretta

MANCHESTER - Guardiola arriva alla sfida quasi al completo, solo Ake dovrebbe saltare la partita per un problema fisico. Se non dovesse recuperare, è pronto Laporte . L'altra incertezza è sulla fascia destra, dove si contendono una maglia Bernardo Silva , Foden e Mahrez , autore di una tripletta in coppa d'Inghilterra sabato. Ma lì si tratta di scelta tecnica.

QUI ARSENAL: I Gunners vengono da tre pareggi consecutivi (contro Liverpool, West Ham e Southampton) e in ognuno dei tre hanno rischiato di perdere. In difesa si avverte la mancanza del francese Saliba - toccherà a Holding verdersela con Haaland, autore di 48 reti in 42 partite questa stagione. A centrocampo invece è una corsa contro il tempo per recuperare Xhaka, influenzato. Non dovesse recuperare, probabile l'impiego di Jorginho a fianco di Partey ed Odegaard, ma non si esclude neanche l'ipotesi di un Zinchenko a centrocampo e l'inserimento di Tierney sulla fascia. In attacco è ballottaggio tra Gabriel Jesus (apparso appannato nelle ultime uscite) e il belga Trossard.

Probabili formazioni Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Ruben Dias, Laporte; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

ARBITRO: Taylor