Pickford, il segreto delle sue parate è nella borraccia!

Come si para un calcio di rigore? Per informazioni chiedere a Jordan Pickford. Il portiere dell'Everton si è reso protagonista di una parata decisiva nel match salvezza contro il Leicester terminato 2-2 con le reti di Söyüncü e Vardy da un lato e quelle di Calvert-Lewin e Iwobi dall'altro. Chi invece non è riuscito a battere il portiere della nazionale inglese è James Maddison che ha visto il suo penaly infrangersi nei guantoni di Pickford.