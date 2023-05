Premier League, Arsenal-Chelsea 3-1: Gunners aggrappati al sogno

LONDRA (Gran Bretagna) - Era l'ultima chiamata per restare ancora in lotta per il titolo e l'Arsenal ha risposto presente, tornando a vincere dopo un mese esatto dall'ultimo successo con il Leeds e travolgendo nel derby un Chelsea sempre più alla deriva per 3-1. All'Emirates i Gunners risolvono la pratica nei primi 45 minuti, grazie alla doppietta di Odegaard e al tris di Gabriel Jesus. Nella ripresa arriva il gol della bandiera blues con il giovane Madueke. La squadra di Arteta torna in testa a +2 dal Manchester City, che domani ospiterà il West Ham e che ha ancora una gara da recuperare.