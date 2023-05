"Xabi Alonso in pole position per la panchina del Tottenham"

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma nelle semifinali di Europa League, sarebbe il candidato numero uno per la panchina del Tottenham, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Sun, l'allenatore spagnolo avrebbe convinto la dirigenza inglese, grazie ai risultati ottenuti nella Bundesliga e in Europa.