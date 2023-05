Vina scatenato, gol pazzesco al Chelsea: Kepa non può farci nulla

ROMA - Un gol pazzesco, con un gran controllo in area e un tocco delizioso a mettere il pallone all'angolino dalla parte opposta, proprio dove il portiere Kepa non può arrivare: e il pallone è partito dallo scarpino destro di Matias Vina. L'ex giocatore della Roma attualmente in forza al Bournemouth, in Premier League, al termine di un'azione dei suoi a un solo tocco, è stato dapprima servito da Christie, poi si è liberato dell'avversario diretto e infine ha lasciato partire la conclusione vincente. E' il secondo gol di Matias Vina in 9 presenze con il Bournemouth.