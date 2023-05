Incredibile Haaland, scrive il numero di gol fatti sugli scarpini

ROMA - Tutti gli appassionati di Premier League non avranno potuto fare a meno di notare quello che ha fatto Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, nella vittoria di ieri dei Citizens sull'Everton. Il bomber della squadra di Guardiola infatti, è sceso ieri in campo con un paio di scarpe speciali che avevano stampato il numero 35, la quantità-record di gol segnati finora in Premier. E però dopo mezz’ora ne aveva segnato un altro: Haaland quindi si è fatto dare un pennarello, ha cancellato il 5 e ci ha scritto 6. Il bello dello sport, del calcio, è anche questo. Sì, è proprio il caso di dirlo...