Il Manchester City vince la Premier League senza giocare: Arsenal ko

City, il sogno del 'Treble' è più vivo che mai

Col sogno 'Treble' più vivo che mai (in Inghilterra l'impresa è riuscita solo ai cugini dello United nell'anno di grazia 1999), il Manchester City di Pep Guardiola mette a posto il primo tassello e si conferma saldamente sul trono: quinto titolo in sei anni, il terzo consecutivo e il nono complessivo per i Citizens, per quella che in Nba definirebbero ormai una 'dinastia'. Detto che l'ossessione è quella Champions che Foden e soci contenderanno all'Inter il 10 giugno a Istanbul e che cè anche la finale di FA Cup da giocare a Wembley contro i cugini dello United, quello di quest'anno è stato forse il campionato più complicato da vincere perché quasi sempre a rincorrere. Dopo un'estate che aveva portato in dote Erling Haaland, Kalvin Phillips e Manuel Akanji ma anche cessioni importanti (Sterling, Zinchenko, Gabriel Jesus oltre all'addio di Fernandinho), la banda Guardiola era partita forte, fra vittorie e goleade (su tutte il 6-3 allo United) prima dello stop di metà ottobre col solito Liverpool, unica squadra in questi anni capace di spezzare il monopolio del City.