Premier, il Tottenham è fuori dall'Europa. Leicester e Leeds retrocesse

Leicester retrocesso, si salva l'Everton

Si chiude la favola del Leicester, che viene retrocesso nonostante il successo contro il West Ham per 2-1. Le Foxes vengono spedite in Champions per via del successo dell'Everton, che con un gol di Doucourè batte il Bournemouth e resta in Premier League. Il Leicester torna in Championship per la prima volta dalla stagione 2013-14, anno in cui raggiunse la promozione che portò poi alla storica conquista del titolo con Ranieri nel 2015-16.

Show Arsenal, City ko

Ultima giornata del campionato inglese con i verdetti già stabiliti per le altre squadre. L'Arsenal chiude con un 5-0 al Wolverhampton, che però non cancella la delusione per il titolo perso. I campioni d'Inghilterra del Manchester City, invece, chiudono con un ko contro il Brentford. Pareggio per il Chelsea (1-1 con il Newcastle) che chiude al dodicesimo posto una stagione da incubo. Show in Southampton-Liverpool, con un pirotecnico 4-4 finale. Vittoria del Manchester United (2-1 sul Fulham) che chiude al terzo posto in classifica.