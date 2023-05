Chelsea, ufficiale: Pochettino sarà il nuovo allenatore

LONDRA - Mauricio Pochettino allenerà il Chelsea per le prossime due stagioni. Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio il club inglese, rendendo noto che l'allenatore argentino assumerà a tutti gli effetti la carica a partire dal 1' luglio 2023. Il contratto firmato da Pochettino sarà per i prossimi due anni con l'opzione del club per un'ulteriore stagione. Queste le prime parole dei co-direttori sportivi del Chelsea, Laurence Stewart e Paul Winstanley: "L'esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno bene il Chelsea Football Club. È un allenatore vincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati e lingue. La sua filosofia, l'approccio tattico e l'impegno per lo sviluppo lo hanno reso un candidato eccezionale". Attualmente, e fino al termine della stagione, la squadra è allenata da Lampard, subentrato in corsa all'esonerato Potter che aveva, a sua volta, rilevato Tuchel.