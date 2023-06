Postecoglou ufficiale al Tottenham: chi è il nuovo tecnico, i dettagli

Tottenham, l'annuncio di Postecoglou

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Ange Postecoglou come nostro nuovo tecnico con un contratto di quattro anni", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club. Il tecnico prende il posto di Ryan Mason.

Postecoglou, chi è il primo tecnico australiano in Premier

Angelos Postecoglou, ex difensore classe 1965, inizia la sua carriera sulla panchina del South Melbourne con cui ha vince due volte la National Soccer League e l'OFC Club Championship. Dal 2000 al 2007 guida gli under 17 australiani e gli under 20 per poi passare sulla panchina del Panachaiki, nella terza divisione del campionato greco. Successivamente approda al Brisbane Roar con cui vince il campionato nel 2011. Dal 2013 al 2017 è il ct della nazionale maggiore australiana con ottimi risultati: si qualifica per i Mondiali del 2014 e del 2018 e nel 2015 vince la Coppa AFC asiatica. Nel 2019 approda in Giappone e con gli Yokohama F. Marinos vince la J1 League. L'ultima esperienza, al Celtic, è quella che lo ha consacrato. Con il club scozzese vince la Premiership e la Scottish League Cup nel 2021/22. Si ripete poi in questa stagione portando a casa Premiership, Scottish League Cup e la Scottish Cup.

Levy dà il benvenuto a Postecoglou

"Porterà una mentalità e uno stile di gioco offensivi. Poi sa sfruttare lo sviluppo dei giocatori e capisce bene qual è il legame che c'è col settore giovanile. Siamo davvero contenti Ange abbia deciso di unirsi a noi". Così Daniel Levy, presidente del Tottenham, accoglie il nuovo manager degli Spurs.