Ederson, il gesto in diretta che allarma i tifosi del City

MANCHESTER - Il Triplete, o Treble, all'inglese, non è cosa da tutti i giorni e a Manchester , sponda City , la festa prosegue ininterrotta. Tra i grandi protagonisti dell'impresa e dei festeggiamenti, Jack Grealish sul quale i media inglesi hanno cominciato a fantasticare di festeggiamenti leggendari : tre giorni di sbornia e un salto a Ibiza, il tutto in tre giorni senza dormire (secondo givemesport.com). E, durante i festeggiamenti, Grealish implora (sulle note di Please don't go), Bernardo Silva a restare al City: le voci di mercato darebbero per partente il portoghese e il compagno di squadra cerca di fargli cambiare idea. Il tutto, ripreso da un video: ma è proprio qui che cambia il protagonista.

Il gesto di Ederson

A prendersi l'attenzione è infatti Ederson: il portiere del City porta la mano al labbro superiore, un gesto che è stato immediatamente interpretato dagli spettatori come utilizzo di "snus". Di che si tratta? Si tratta di un tabacco macinato ed essiccato prodotto in Svezia. Lo stesso viene poi umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole, come se fosse una caramella. In Inghilterra e in Europa la sostanza è considerata illegale ma sono molti i calciatori di Premier League che ne fanno uso. Lo si applica sotto il labbro, sulla gengiva e rilascia nicotina nel flusso sanguigno: insomma, perfettamente compatibile con il gesto di Ederson.