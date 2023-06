City, i tifosi vogliono boicottare la Community Shield: cosa succede

I tifosi del Manchester City sono pronti a boicottare la Community Shield in segno di protesta per l'orario di inizio "atroce". La squadra di Pep Guardiola, vincitrice del triplete, darà il via alla stagione 2023/24 a Wembley, ma potrebbe farlo senza i suoi tifosi. Il 6 agosto i Citizens affronteranno infatti l' Arsenal , ma l'orario di inizio della gara (17.30) non è piaciuto ai tifosi di Manchester, che hanno esortato coloro che andrnno a Londra a boicottare la partita.

City, il gruppo 1894: "Non andate a Londra. I tifosi devono essere una priorità"

In una nota ufficiale il gruppo 1894 ha dichiarato: "1894 vi esorto ad unirvi a noi nel boicottare la partita del Community Shield contro l'Arsenal il 6 agosto. Il calcio d'inizio delle 17:30 presenta sfide di viaggio significative da Manchester, rendendo difficile per molti sostenitori fedeli partecipare. È tempo che i tifosi delle partite siano trattati come una priorità piuttosto che un ripensamento. Boicottando questo incontro, miriamo a inviare un messaggio forte alla FA e ITV sull'impatto che la programmazione ha sui fan. La nostra assenza collettiva dallo stadio dimostrerà il nostro malcontento e sosterrà tempi di gioco più equi in futuro. Comprendiamo l'amore e la dedizione che avete per il City, ma crediamo che la nostra azione collettiva porterà cambiamenti positivi. Chiediamo ai tifosi, che sono in grado di farlo, di fare una donazione di £ 10, o il costo equivalente di un biglietto della partita, a MCFC Foodbank o ad un altro ente di beneficenza locale".