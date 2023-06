Chalobah: "La Serie A mi piace ma ora penso solo al Chelsea"

Chalobah: "L'Italia mi piace, ma nella mia testa c'è il Chelsea"

"E' la prima volta a Milano, mi piace molto. Mio fratello - Nathaniel - mi disse che a Napoli era stato pazzesco, l'accoglienza delle persone, il cibo, tutto. Bello anche il meteo. Non si può sapere cosa ci riserva Il futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Possibile che possa provare anche nuove avventure, perchè per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse. Non conosco ancora il mi futuro ma l'Italia mi piace, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono; in questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere, però: come ho detto, l'Italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui".

Chalobah: "Il movimento calcistico italiano è cresciuto"

"Chiaro che il livello del calcio qui è alto, è una grande lega. Ho visto le finali, parliamo di formazioni importanti. Tutto il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti".