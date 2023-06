Koulibaly, promessa mantenuta: il bellissimo gesto in Senegal

Il mercato, per Kalidou Koulibaly, è lontano. C'era un'altra priorità per l'ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea ma vicino all'addio dopo appena un anno, tornato in patria per una nobilissima causa. Quale? La prima pietra di una clinica pediatrica a Ngano, in Senegal, dove è nato suo padre. Koulibaly è stato accolto con i fratelli Abdoulaye, maggiore, e Amadou, fratello minore, e con il team e i volontari dell'Associazione guidati da Aliou Goloko, per una causa alla quale si è impegnata molto anche la moglie del centrale, Charline.