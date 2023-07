Tottenham, il proprietario si costituisce per insider trading

Tottenham, le accuse al presidente

Lewis, 86 anni, fondatore della società di investimento Tavistock Group, è accreditato da Bloomberg di un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari. Damian Williams, procuratore generale del distretto meridionale di New York, che lo ha incriminato insieme ai suoi "co-cospiratori e piloti personali, Patrick O'Connor e Bryan 'Marty' Waugh", lo accusa di aver "orchestrato uno spudorato schema di insider trading" abusando "per anni del suo accesso ai consigli di amministrazione" di diverse società. I beneficiari delle sue soffiate "hanno guadagnato milioni di dollari sul mercato azionario" attraverso "scommesse sicure".

Lewis rischia 25 anni di prigione

"Joe Lewis è un uomo facoltoso, ma come sosteniamo, ha usato informazioni riservate come un modo per remunerare i suoi impiegati o come regali ai suoi amici o alle sue amanti". "E' un una classica corruzione societaria. E' imbrogliare. Ed è contro la legge, che si applica a chiunque non importa chi tu sia". Sul capo di Lewis pendono 19 capi d'accusa, per ognuno dei quali la pena varia tra un minimo di cinque e un massimo di 25 anni di prigione, si legge nella nota del procuratore Williams. L'avvocato di Lewis, riferisce Bloomberg, ha detto che il suo assistito si è costituito volontariamente alle autorità Usa per rispondere ad "accuse mal concepite". Contro Lewis, i suoi due piloti e una ex fidanzata ha avviato una causa anche la Sec, la Consob americana.