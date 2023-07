Onana, bufera al Manchester United: il gesto di Bruno Fernandes scatena le polemiche

ROMA - Primi giorni movimentati al Manchester United per André Onana , finito al centro di un 'caso' che si è verificato durante l'amichevole persa 2-0 contro il Real Madrid negli Stati Uniti e ha scatenato polemiche. A finire nella bufera sui social Bruno Fernandes, 'reo' di non aver guardato il suo nuovo compagno (all'apparenza ignorando il portiere arrivato dall'Inter ) mentre gli dava indicazioni su un calcio da fermo in favore degli spagnoli, poi vittoriosi per 2-0 grazie alle reti segnate dal nuovo acquisto Bellingham e Joselu su rovesciata.

Bruno Fernandes reagisce alle critiche sui social

"Il capitano Bruno non vuole che nessuno lo corregga o lo consigli. Bruno ignora completamente la nuova firma Onana" è stato il commento a un video divenuto presto virale su Instagram, in cui si vede la scena 'incriminata'. Parole a cui ha risposto in prima persona tra i commenti lo stesso centrocampista portoghese: "Bello come hai potuto vedermi ignorarlo quando invece andavo nel posto in cui mi diceva di stare posizionato sull'angolo. Bel tentativo di farlo sembrare qualcosa di brutto".