Onana si infuria con Maguire, United battuto dal Borussia Dortmund

ROMA - La sfuriata di Onana (già protagonista sui social per un presunto "caso" con Bruno Fernandes nell'amichevole con il Real Madrid) ha già fatto il giro del web, soprattutto perché il destinatario questa volta è stato niente meno che il difensore centrale dei Red Devils Harry Maguire, una "celebrità" dei meme sui social per quanto riguarda erroracci e svarioni difensivi. In generale il Borussia Dortmund "ha approfittato" di tutta la difesa del Manchester United per batterlo 3-2 in amichevole a Las Vegas, nell'ultimo incontro del loro tour nordamericano. Un gol nel secondo tempo di Youssoufa Moukoko ha fatto la differenza all'Allegiant Stadium, sede della franchigia NFL dei Las Vegas Raiders. L'allenatore dello United Erik ten Hag ha lasciato in panchina diversi titolari, come Marcus Rashford, Bruno Fernandes e il nuovo acquisto Mason Mount. Eppure l'improvvisata formazione inglese ha dominato per lunghi tratti il primo tempo, finché il portoghese Diogo Dalot ha portato in vantaggio i Red Devils al 24'.