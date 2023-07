Gabriel Jesus, la battuta a Zinchenko sull'ambulanza scatena la polemica

ROMA - Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko hanno avuto un percorso simile nell'ultima parte della carriera: dopo aver trascorso cinque anni al Manchester City, nel 2022 si sono trasferiti insieme all'Arsenal. Si conoscono bene, insomma, c'è un ottimo rapporto. Ed è per questo che i Gunners hanno deciso di renderli protagonisti di un'intervista doppia sui propri canali ufficiali. Nel corso di questo botta e risposta, c'è stato anche un siparietto in cui il brasiliano ha preso in giro l'ucraino per i problemi fisici con i quali ha dovuto fare i conti negli ultimi anni.