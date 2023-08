Taylor nella bufera: i tifosi di Liverpool e Chelsea gli si scagliano contro

Antony Taylor di nuovo al centro della bufera. Il direttore di gara che ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia e che è stato duramente contestato da Josè Mourinho , è stato designato per la sfida tra Chelsea e Liverpool, prima giornata della Premier League, in programma domenica 13 agosto.

Taylor sotto accusa nel Regno Unito

I tifosi del Chelsea, stanchi di vederlo all'opera contro la loro squadra, firmarono addirittura una petizione per chiedere di non essere più diretti da lui, raccogliendo oltre 160.000 firme. Celebre la polemica con Tuchel, tecnico dei Blues, dopo il match con il Tottenham, terminato 4-4. “Vi posso assicurare che non sono solo i tifosi, lo pensa tutto lo spogliatoio", disse il tecnico. Taylor è stato protagonista anche di screzi con Klopp che fu espulso due volte: contro il Brentford e contro il Manchester City. Proprio per questi motivi i sostenitori delle due squadre hanno iniziato a protestare per non essere diretti da lui alla prima giornata del massimo campionato inglese.