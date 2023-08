Aston Villa, ecco Zaniolo: "Qui grazie a Monchi". E non dimentica la Roma

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Nicolò Zaniolo approda in Premier League . L’ex attaccante della Roma si è trasferito dal Galatasaray all’Aston Villa, queste le sue prime parole in un'intervista sui canali ufficiali del club. "Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato l’ex talento giallorosso - quando mi ha chiamato il direttore Monchi non vedevo l'ora di accettare la proposta dell’Aston Villa: non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con questa maglia e questo fantastico club. L'Aston Villa è una delle migliori squadre della Premier League : voglio giocare e dimostrare le mie qualità”.

Zaniolo e il desiderio di Premier League

“Nelle ultime 24 ore ho lasciato Istanbul - racconta Zaniolo - sono venuto qui per l'allenamento e ho fatto le visite mediche e poi sono andato in hotel. Oggi ho avuto modo di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di parlare con il tecnico Emery: il mister è uno dei più grandi allenatori del mondo e per me è una grande occasione per mostrare le mie qualità. La Premier League è il campionato più importante del mondo, giocare in Inghilterra è il mio sogno sin da quando ero bambino. L’obiettivo è quello di far bene con la squadra: è il collettivo che conta, se fai tutto il possibile per la squadra, a quel punto diventa più facile per tutti giocar bene. Ci aspetta una stagione impegnativa, la Conference League è un torneo molto difficile, l'ho vinto con la Roma. Siamo un'ottima squadra, mi auguro di poter vincere qualcosa anche con l’Aston Villa”.